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Победительница «Холостяка» показала кольцо от Тимати за 22 миллиона рублей

Юлия Курганова

Общество
Победительница «Холостяка» показала кольцо от Тимати за 22 миллиона рублей
Фото: instagram.com/kat_safarova/

Победительница шоу «Холостяк» Екатерина Сафарова рассказала, что кольцо с бриллиантом, которое рэпер Тимати подарил ей в финале проекта, осталось ей навсегда. Стоит украшение 22 миллиона рублей.

— Сначала я боялась его носить, думала, пальцы отрубят. Но потом успокоилась. Я надеваю его по особым случаям, — отметила девушка.

Также Сафарова призналась, что ей никогда не дарили такие дорогие презенты. Ведь за такое кольцо можно приобрести две трехкомнатные квартиры в Москве.

— Тимати — парень не скупой. Я думаю, он дарил уже такие украшения и другим девушкам, — сказала Сафарова в интервью на YouTube-шоу блогера Макарена.

Победительница «Холостяка» показала кольцо от Тимати за 22 миллиона рублей

Напомним, кольцо, о котором идет речь выполнено американским ювелирным брендом. Характеристики камня — 7,7 карат третьей категории чистоты VVS1, при этом центральный камень почти 5 карат.

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