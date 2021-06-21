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День отмены рабства предложили праздновать в России

Юлия Курганова

Общество
День отмены рабства предложили праздновать в России
Фото: youtube.com

Глава Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов призвал ввести в России новый государственный праздник — день отмены рабства, который будет отмечаться в годовщину отмены императором Александром II крепостного права.

— В США утвердили новый государственный праздник — день освобождения от рабства. В России рабство отменено всего на четыре года раньше Америки. В этом году — 160-летие отмены рабства в России. Я бы хотел призвать российские власти ввести государственный праздник в России — день отмены рабства, сделать его 3-го марта, — сказал он.

Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал закон, который устанавливает 19 июня национальным днем независимости — праздником, посвященным отмене рабства в США. История праздника восходит к 19 июня 1865 года, когда в Техасе было объявлено об окончании рабства.

Праздник отмены рабства в РФ, по словам Севастьянова, нужно назначить на 3 марта. В этот день в 1861 году император Александр II подписал манифест «О всемилостивейшем даровании крепостным людям прав состояния свободных сельских обывателей» и «Положения о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости». На основании этих документов крестьяне получали личную свободу и право распоряжения своим имуществом.

День отмены рабства, считает глава ВСС, может приобрести для россиян статус не меньший, чем День победы, сообщает РИА Новости.

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