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Диетолог назвал несочетаемые с творогом продукты

Юлия Курганова

Общество
Диетолог назвал несочетаемые с творогом продукты
Фото: pixabay.com

Диетолог Павел Исанбаев рассказал, с какими продуктами смешивать творог полезно, а с какими — нет.

— Творог сочетается с любыми продуктами. Однако большое количество белка вызывает выраженный инсулиновый ответ. Это означает, что организм усваивает питательные вещества быстрее. Добавление жира к белку инсулиновый ответ снижает, поэтому творог с жирностью 9 процентов или творог со сметаной полезнее, чем обезжиренный. Тем, у кого есть проблемы с повышенным уровнем сахара, не следует сочетать творог с простыми углеводами: например, вареньем, медом, переспелыми бананами, — пояснил он.

Специалист отметил, что лучше добавить в творог зелень, болгарский перец или употреблять творог с более высокой жирностью — хотя бы 5 процентов. Еще один полезный вариант — это съесть перед творогом порцию овощей в виде капусты или зелени, сообщает РИА Новости.

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