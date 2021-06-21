Онколог перечислил симптомы рака печени

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Врач-онколог Андрей Пылев перечислил симптомы, которые могут указывать на рак печени.

Он отметил, что для нескольких онкологических заболеваний, в том числе и для рака печени, характерен «синдром малых признаков». Речь идет о потери веса, болевых ощущения, апатии и слабости. Дальнейшее развитие событий зависит от места локализации опухоли.

— Если опухоль находится в воротах печени и прижимает желчные протоки, пациент может пожелтеть, если опухоль находится на периферии и растягивает капсулу печени, будут достаточно выраженные болевые ощущения, — рассказал онколог в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Медик напомнил о необходимости регулярных обследований, они помогут выявить заболевание на ранней стадии.

Рак печени — это злокачественное образование, которое возникает из гепатоцитов и эндотелия кровеносных и лимфатических сосудов. Начальные стадии образования опухоли могут иметь бессимптомный характер или маскироваться под другие заболевания.