Синоптики сообщили об аномально жаркой погоде в Москве 21 июня

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В понедельник, 21 июня, в столичном регионе будет жаркая и сухая погода. Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 30-32 градуса. В Подмосковье температура воздуха будет 27-32 градуса тепла.

Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 751 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 30 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что в столичном регионе сохранится жаркая погода. Содержание кислорода в воздухе низкое, особенно в дневные и послеполуденные часы, атмосферное давление останется на повышенном фоне. По медицинской оценке — это условия термического дискомфорта с погодной гипоксией, при которой резко увеличивается нагрузка на механизмы термоадаптации, сосудистую и легочную системы.

Рекомендации: прогулки на воздухе планировать лучше на ранние утренние или вечерние часы, обязательно контролировать артериальное давление. Также в жару лучше отказаться от кофе, так как это дополнительная нагрузка на сосуды сердца, лучше если это будет зеленый или травяной чай, простая вода с лимоном, с собой следует всегда иметь бутылочку негазированной воды.

Чтобы улучшить общее самочувствие и снять усталость, можно принимать в течение дня душ с температурой 34-36 градусов и не стоит забывать о медикаментозной поддержке при появлении симптомов недомогания. Прежде всего, это препараты,рекомендованные врачом.