Московский врач рассказал, какие лекарства нужно взять с собой в отпуск

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Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал, какие лекарства необходимо взять с собой, отправляясь в отпуск.

— Прежде всего, перед поездкой нужно позаботиться о запасе лекарств, который вы принимаете постоянно, а также о препаратах, которые могут понадобиться в случае обострения хронических заболеваний. Обязательно нужно иметь при себе средства от диареи, а также сорбенты — первая помощь при подозрении на отравление, и ферментные средства — на случай переедания, — сообщил он.

Также врач отметил, что могут понадобиться симптоматические препараты, например, от насморка, боли в горле и жаропонижающие. Обезболивающие препараты необходимы на случай, если заболит зуб или случится мигрень. А также стоит взять в отпуск антигистаминные средства, даже если человек ранее никогда не страдал аллергией, сообщает РИА Новости.

Кроме того, по словам Тяжельникова, могут потребоваться средства при травмах: йод, хлоргексидин для промывания и дезинфекции ран, бинт и бактерицидный пластырь. Средства от загара и солнечных ожогов, репелленты от кровососущих насекомых и средства от клещей тоже могут пригодиться на отдыхе, добавил врач.