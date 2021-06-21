Немцев возмутило обращение Меркель в день начала Великой Отечественной войны

Фото: Администрация президента РФ

Немецкие пользователи Сети возмутились видеообращением канцлера Германии Ангелы Меркель, которое было приурочено ко дню начала Великой Отечественной войны. Она в своей речи в понедельник, 21 июня, назвала эту дату поводом для стыда граждан страны, Германия, по ее словам, признает всю ответственность за преступления нацистского режима.

Меркель также отметила, что Берлин нуждается в диалоге с Россией, между странами существуют тесные исторические, межобщественные и экономические связи.

Немецкие пользователи оставили комментарии под видео с обращением политика, которое опубликовано в аккаунте немецкого правительства в Facebook.

«В восьмидесятый раз... Я не виновата в том, что произошло за 40 лет до моего рождения», — возмутилась пользователь Nad Ja Mullewapp.

«Для меня это такой же день, как и любой другой, мне не стыдно. Все участники мировой войны из моей семьи уже умерли. Мне приходилось слушать их истории десятилетиями. Как внук, я все это прошел и больше не думаю об этом», — отметил Lars Wiemann.

«Какое отношение имеют к этому мои внуки в возрасте 19 лет и 21 года? Абсолютно никакого. Перестаньте, наконец, постоянно напоминать про это данным поколениям», — написал Hans-Joachim Baldamus.

Часть пользователей раскритиковали Меркель за текущие отношения с Россией.

«А как насчет походов крестоносцев? Стоит ли нам стыдиться этого? Мне стыдно за нынешнее отношение к России!» — заявил Sven Brenner.

«Вы, канцлер, как никто другой способствуете ухудшению отношений с Россией», — написал Christian Burkhard.