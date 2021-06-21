Москвичи смогут вакцинироваться от COVID-19 в семи офисах «Мои документы»

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Пресненская набережная, 2 Карта всех событий

Москвичи могут бесплатно вакцинироваться от коронавируса в семи офисах «Мои документы». Среди них — шесть флагманов в разных районах столицы и центр госуслуг района Ясенево, который расположен в доме 9 по Новоясеневскому проспекту.

Флагманские офисы работают с 10:00 до 21:00, а в центре госуслуг района Ясенево можно привиться от COVID-19 с 08:00 до 19:30.

В пунктах вакцинации работает специальное оборудование для хранения вакцины. Кроме того, в офисах соблюдаются все необходимые антиковидные меры. Предварительно записываться на вакцинацию в офисах «Мои документы» не нужно.

Флагманский офис в центре Москвы расположен в торговом центре «Афимолл Сити» по адресу Пресненская набережная, дом 2. Флагман на севере столицы находится в доме 16а на Ленинградском шоссе, а флагман на востоке столицы — в доме 75 на Щелковском шоссе. Еще три офиса с пунктами вакцинации открыты в южной части города в торговых центрах «Спектр», Columbus и «Город», сообщает официальный сайт мэра Москвы.