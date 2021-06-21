Экстрасенс Мехди Вафа назвал пять самых невыносимых бывших по знаку зодиака

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Победитель «Битвы экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа рассказал, представители каких знаков зодиака наиболее невыносимы после расставания.

Пятое место. Козероги довольно мирные, но иногда отличаются упрямым и своенравным характером. В некоторых случаях они могут упрямо стоять на своем, даже если ничего хорошего им это не сулит. Этот знак может зеркально ответить на обиду и унижение. При этом «игнор» — оружие в руках Козерогов. С помощью этого примитивного приема они могут добиться успеха, обострив конфликт уже после расставания.

В поведении Козерогов есть и свои плюсы: они быстро отпускают ситуацию и отдают должное справедливости в отношениях.

Четвертое место. Львы страстны, и огонь их страсти подчас мешает им выйти из отношений с наименьшим ущербом. Агрессивные эмоции мешают им и могут неожиданно выплеснуться. После расставания ко Львам следует относится с пониманием: часто у них на уме светлые помысле, даже при сопутствующем этому эмоциональному злословию.

Третье место. Раки навязчивы в отношениях, которые уже исчерпали себя и завершились. Это своего рода «компенсация» за былую романтику. Звонки, просьбы и другие напоминания о себе — все это желание вернуть ушедшие чувства.

— Не обижайте Раков и не обижайтесь на них. Они открыты и ранимы. Время лечит все и всех. Дайте им время, — рекомендует Вафа.

Второе место. Овен — один из самых преданных знаков. По этой причине его представителям очень тяжело выходить из отношений. Если Овен пока не готов отпустить вас — не злитесь. Помните: этот знак способен меняться. Иногда действительно стоит дать второй шанс.

Первое место. Скорпион может изрядно потрепать нервы своему бывшему партнеру. Все его сильные качества — напор, остроумие, колкость — будут обращены «во зло» против бывшей любви. По этому следует стараться расставаться со Скорпионами «на мирной ноте», передает Starhit.