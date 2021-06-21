Экстрасенс Мехди Вафа назвал пять самых невыносимых бывших по знаку зодиака
Победитель «Битвы экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа рассказал, представители каких знаков зодиака наиболее невыносимы после расставания.
Пятое место. Козероги довольно мирные, но иногда отличаются упрямым и своенравным характером. В некоторых случаях они могут упрямо стоять на своем, даже если ничего хорошего им это не сулит. Этот знак может зеркально ответить на обиду и унижение. При этом «игнор» — оружие в руках Козерогов. С помощью этого примитивного приема они могут добиться успеха, обострив конфликт уже после расставания.
В поведении Козерогов есть и свои плюсы: они быстро отпускают ситуацию и отдают должное справедливости в отношениях.
Четвертое место. Львы страстны, и огонь их страсти подчас мешает им выйти из отношений с наименьшим ущербом. Агрессивные эмоции мешают им и могут неожиданно выплеснуться. После расставания ко Львам следует относится с пониманием: часто у них на уме светлые помысле, даже при сопутствующем этому эмоциональному злословию.
Третье место. Раки навязчивы в отношениях, которые уже исчерпали себя и завершились. Это своего рода «компенсация» за былую романтику. Звонки, просьбы и другие напоминания о себе — все это желание вернуть ушедшие чувства.
— Не обижайте Раков и не обижайтесь на них. Они открыты и ранимы. Время лечит все и всех. Дайте им время, — рекомендует Вафа.
Второе место. Овен — один из самых преданных знаков. По этой причине его представителям очень тяжело выходить из отношений. Если Овен пока не готов отпустить вас — не злитесь. Помните: этот знак способен меняться. Иногда действительно стоит дать второй шанс.
Первое место. Скорпион может изрядно потрепать нервы своему бывшему партнеру. Все его сильные качества — напор, остроумие, колкость — будут обращены «во зло» против бывшей любви. По этому следует стараться расставаться со Скорпионами «на мирной ноте», передает Starhit.