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Кулеба пригрозил России новыми турецкими беспилотниками Украины

Анастасия Волоснова

Политика
Кулеба пригрозил России новыми турецкими беспилотниками Украины
Флаг Украины

Киев закупил у Турции ударные беспилотники, чтобы показать России готовность Украины к ответу возможную на эскалацию. Об этом в понедельник, 21 июня, рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, украинская сторона занимается покупкой вооружения в целях защиты.

— Беспилотники необходимы для сдерживания России, чтобы она дважды подумала, прежде чем планировать любую эскалацию или крупномасштабную атаку на Украину, — отметил Кулеба.

Он пояснил, что Киев будет применять беспилотники, если Россия станет участником масштабного военного конфликта. Кроме того Кулеба заявил о высоком качестве беспилотников из Турции, а также рассказал якобы о планах России отговаривать иностранные государства от военного сотрудничества с Украиной, пишет турецкое агентство Anadolu.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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