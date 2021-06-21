Оранжевый уровень опасности объявили в Москве и области из-за жары

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Оранжевый уровень погодной опасности был объявлен в Москве и Подмосковье в понедельник, 21 июня, из-за жары. Об этом свидетельствуют данные на карте сайта Гидрометцентра.

Предупреждение о повышенной температуре будет действовать до 23:00 вторника, 22 июня.

— Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба, — говорится на сайте.

В столичном регионе 21 июня ожидается жаркая и сухая погода. Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 30–32 градуса. В Подмосковье температура воздуха будет плюс 27–32 градуса. Синоптики также отметили, что жаркая погода в столичном регионе сохранится.