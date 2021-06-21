Названы регионы России, в которых ввели обязательную вакцинацию от COVID-19

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Обязательную вакцинацию ввели в девяти регионах России. Прививку от коронавируса должны поставить различные категории граждан, которые работают с людьми.

В Ленобласти обязаны вакцинироваться 80 процентов работников в сфере услуг, в Санкт-Петербурге — 60 процентов сотрудников и 65 процентов чиновников.

В Ненецком округе, Тверской, Тульской, Кемеровской областях и на Сахалине власти потребовали осуществить обязательную вакцинацию 60 процентов работников сферы услуг.

В Москве и Подмосковье также действует постановление об обязательных прививках от коронавируса для 60 процентов сотрудников компаний в сфере услуг, пишет РИА Новости.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, определяющий механизм и порядок реализации постановления главного санитарного врача столицы об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг. В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции вакцинация должна коснуться 60 процентов сотрудников предприятий, работающих в сферах общественного питания, торговли, услуг, здравоохранения, соцзащиты, ЖКХ, транспорта, образования, а также фитнес-клубов, салонов красоты, театров, кинотеатров, концертных залов и других.