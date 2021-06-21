Исследования «Спутника V» для подростков 12–17 лет стартуют в Москве в июле

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Исследования вакцины от коронавируса «Спутник V» для подростков 12–17 лет стартуют в Москве в июле. Об этом в понедельник, 21 июня, рассказала заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Перед первыми двумя фазами исследования врачи будут проводить тщательное медицинское обследование юных добровольцев. Кроме того, подростки будут сдавать ПЦР-тесты.

— Первая и вторая фазы исследования будут проводиться на базе двух ведущих детских больниц столицы — Морозовской детской больницы и Детской больницы имени З. А. Башляевой, — пояснила Анастасия Ракова.

Она добавила, что третью фазу испытаний будут организовывать в детских поликлиниках столицы.

После получения двух компонентов вакцины подростки будут изолироваться в боксах стационара, где врачи проследят за их самочувствием.

Для вакцинации подросткам предложат используемый взрослыми «Спутник V», но в меньшем объеме. К исследованиям смогут присоединиться подростки, которые не имеют противопоказаний и не болели COVID-19, пишет РИА Новости.

В среду, 16 июня, мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, определяющий механизм и порядок реализации постановления главного санитарного врача столицы об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг. В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции вакцинация должна коснуться 60 процентов сотрудников предприятий, работающих в сферах общественного питания, торговли, услуг, здравоохранения, соцзащиты, ЖКХ, транспорта, образования, а также фитнес-клубов, салонов красоты, театров, кинотеатров, концертных залов и других.