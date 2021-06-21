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«К сожалению, дешевка»: подписчики раскритиковали новый клип Тодоренко

Илья Ашуров

Общество
«К сожалению, дешевка»: подписчики раскритиковали новый клип Тодоренко
Фото: instagram/reginatodorenko

Телеведущая и певица Регина Тодоренко поделилась с подписчиками радостью по поводу успеха своего нового музыкального клипа.

Видеоряд на песню Тодоренко находится в трендах Youtube, он набрал уже более 1,8 миллиона просмотров, сообщила она. Новоиспеченная певица довольна подобным достижением.

— Клип разрывает! Как же я счастлива, что вы оценили эту веселую дурашливую песню! Пусть она радует вас все лето, — написала она в Instagram.

В свою очередь подписчики Тодоренко выразили недовольство по поводу качества ее нового рода деятельности.

«Вы комментарии-то видели? А количество дизлайков?»; «Сделали дичь какую-то»; «Обидно за вас. Кто вам ее навязал? Не дурашливая, а дурацкая, к сожалению, дешевка», — написали подписчики в комментариях к публикации.

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