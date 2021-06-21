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Дело возбудили в отношении матери, которая прилюдно поставила ребенка на колени

Анастасия Волоснова

Происшествия
Дело возбудили в отношении матери, которая прилюдно поставила ребенка на колени
Фото: pixabay

Уголовное дело возбудили в отношении жительницы Красноярска, которая заставила девятилетнего мальчика встать на колени, чтобы он извинился перед ее пятилетним сыном. Об этом говорится на сайте ГУ МВД по региону.

В ведомстве организовали проверку после появления в интернете ролика, на котором 35-летняя мать заставила чужого ребенка встать на колени, так как он обидел ее сына. На кадрах также видно, как предположительный сожитель женщины подрался с очевидцами, которые хотели защитить девятилетнего мальчика.

После произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Побои».

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