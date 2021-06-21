Столичный Главархив начал принимать прошедших вакцинацию посетителей

Фото: Главархив Москвы

Россия, Москва, Профсоюзная улица, 80к2 Карта всех событий

Столичный Главархив возобновил работу читальных залов в обычном режиме для граждан, которые прошли вакцинацию от COVID-19. Об этом в понедельник, 21 июня, сообщили в оперштабе Москвы.

Посещение Главархива для привившихся одним или двумя компонентами вакцины доступно с 21 июня.

— Такая мера связана с тем, что работа с документами может оказаться опасной для здоровья непривитых горожан, — уточнили в сообщении.

Также стало известно, что все сотрудники читальных залов уже прошли процедуру вакцинации.

Для тех, кто еще не сделал прививку, заказ документов доступен в онлайн-формате — на сайте ведомства, передает Интерфакс.