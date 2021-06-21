Полкило марихуаны житель столицы хранил в своей квартире

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Россия, Москва, 6-я Радиальная улица Карта всех событий

Столичная полиция изъяла около 500 грамм наркотиков у 28-летнего москвича. Об этом в понедельник, 21 июня, «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по столице полковник внутренней службы Владимир Васенин.

По словам представителя ведомства, мужчина был задержан на 6-й Радиальной улице. Позже в его квартире обнаружили запрещенные вещества, которые злоумышленник хранил в холодильнике и на балконе.

Видео: ГУ МВД России по Москве

— Исследованием установлено, что изъятый материал является наркотическим средством — марихуаной, массой около 500 граммов. Установлено, что данный наркотик предназначался для дальнейшего сбыта, — сказал Васенин.

Задержанного заключили под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».