Доходы бюджета Москвы за пять месяцев 2021 года выросли более чем на четверть

Фото: Пресс-служба Департамента финансов

Доходы бюджета Москвы увеличились на 26,1 процента за январь-май 2021 года и составили 1300,7 миллиарда рублей. Об этом рассказала министр Правительства Москвы, руководитель Департамента финансов города Елена Зяббарова.

Налоговые доходы выросли на 25,9 процента и составили 1158,3 миллиарда рублей. В бюджет столицы также поступило 92 миллиарда рублей неналоговых доходов.

Зяббарова отметила, что городская экономика продолжает восстанавливаться.

— Так, в январе-апреле 2021 года оборот розничной торговли в текущих ценах вырос на 18,1 процента по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, объемы строительных работ возросли на треть: введено более 1,6 миллиона квадратных метров жилья – около 40 процента от годовых запланированных объемов, — добавила Зяббарова.

За пять месяцев власти направили на развитие здравоохранения 203,7 миллиарда рублей, на социальную поддержку москвичей — 221,3 миллиарда рублей, на образование — 185,9 миллиарда рублей. Кроме того 42,3 миллиарда рублей выделяли на культуру и туризм столицы, а еще 21,3 миллиарда рублей — на спорт.

Всего на социальные программы направили 53,5 процента всех расходов бюджета Москвы или 674,6 миллиарда рублей, пояснила Зяббарова.