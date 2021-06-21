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Тело недоношенного ребенка нашли в Яузе в районе Рубцовской набережной

Илья Ашуров

Происшествия
Тело недоношенного ребенка нашли в Яузе в районе Рубцовской набережной
Фото: moscow-live
Россия, Москва, Рубцовская набережная Карта всех событий

Столичная полиция начала проверку в связи с обнаружением трупа недоношенного младенца в Яузе. Об этом в понедельник, 21 июня, «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника «ВМ», информация об обнаружении трупа младенца в Яузе, в районе Рубцовской набережной, поступила в полицию вечером 20 июня. Прибывшие на место правоохранители подняли тело малыша на берег.

Предварительный осмотр показал, что погибший мальчик был не доношен. Вероятно, он появился на свет на шестом-седьмом месяце беременности. В воде он находился не менее двух суток.

Полиция проводит проверку по факту случившегося.

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