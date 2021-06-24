Москва одержала победу в трех номинациях CIPR Digital

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Правительство Москвы завоевало премию в области информационных технологий CIPR Digital в трех номинациях. Церемония объявления победителей состоялась в рамках ежегодной конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде. Награда присуждается предпринимателям, экспертам и представителям госорганов за проекты, которые направлены на цифровую трансформацию экономики страны. Об этом сообщила в четверг, 24 июня, пресс-служба Департамента информационных технологий Москвы.

Так, в категории «Лучший цифровой сервис» победил московский общегородской благотворительный сервис, лучшим цифровым медиа признали портал ICT.Moscow, а в номинации «Цифровые трансформаторы» премии удостоилась заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— Москва — один из самых технологичных городов мира. Как и многие наши коллеги в разных странах — в государственном и частном секторе — мы идем по пути поступательной цифровизации. Это требование времени и приоритет в работе команды правительства Москвы. В каждом шестом городском проекте уже используются технологии искусственного интеллекта, москвичи могут получить онлайн более 380 услуг и сервисов. В ближайших планах — перевод в электронный вид максимального числа социально значимых госуслуг и развитие суперсервисов, объединяющих все возможности города по разным группам запросов со стороны жителей, — отметила Сергунина.

Она добавила, что высокий уровень цифровой экосистемы Москвы отмечают как российские, так и международные эксперты, и в столице готовы делиться своими наработками, обмениваться опытом с коллегами из других городов.

Так, несколько крупных столичных проектов были представлены в номинации «Цифровые трансформаторы». В их числе — развитие цифровой экосистемы и Московского инновационного кластера, цифровизация столичных библиотек, создание городского благотворительного сервиса и туристического сервиса Russpass.

Ключевое звено цифровой экосистемы города — портал mos.ru, где в электронном виде предоставляются все основные услуги и сервисы. В среднем портал посещают свыше 20 миллионов москвичей каждый месяц, а личный кабинет на нем зарегистрировали около 14 миллионов пользователей. Здесь граждане могут оплачивать коммунальные платежи, оформлять документы, записываться в кружки и секции, обращаться за услугами для бизнеса и многое другое.

Московский инновационный кластер и его цифровая платформа предназначены для внедрения инноваций и взаимодействия между крупными компаниями, стартапами, промышленностью, научно-образовательными учреждениями и городом. К кластеру присоединились уже 22 тысячи организаций из десятков российских регионов.

Недавно в столице завершилось подключение городских библиотек к общей информационной системе. Теперь жители могут брать книги в любой из них по единому читательскому билету, регистрироваться в каждой для этого больше необязательно.

По инициативе благотворительных фондов в Москве создали общегородской благотворительный сервис. Его партнерами являются уже более 40 организаций, которые поддерживают тяжелобольных детей и взрослых, людей с особенностями здоровья, малоимущих, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и бездомных животных.

Цифровой туристический сервис Russpass столица развивает вместе с другими регионами страны — с каждым из них подписано соглашение о сотрудничестве в этой области. Сервис помогает спланировать поездку по стране. Здесь можно купить билеты на самолет, поезд, автобус, на экскурсии, в музеи и театры и узнать об интересных местах и полезных услугах. На сервисе есть готовые туры и маршруты для самостоятельного путешествия — всего более двух тысяч предложений.

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