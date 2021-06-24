Три землетрясения произошли у берегов Камчатки в течение шести часов

Фото: pixabay.com

Три землетрясения произошли на востоке Камчатки в течение шести часов. Об этом в четверг, 24 июня, сообщили в региональном филиале Геофизической службы Российской академии наук (РАН).

Подземные колебания разной силы произошли в районе Кроноцкого залива. Первый толчок магнитудой 3,6 был зафиксирован 23 июня в 19:58 по московскому времени, второй магнитудой 4,6 — менее чем через два часа того же дня.

24 июня в 01:03 по Москве был зарегистрирован еще один подземный толчок магнитудой 4,0 в 208 километрах от Петропавловска-Камчатского.

По данным регионального МЧС, жители полуострова не обращались за помощью в экстренные службы, передает РИА Новости.