Жителя Симферополя задержали по подозрению в сборе данных для спецслужб Украины

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В Крыму задержали мужчину, который подозревается в сборе информации для украинских спецслужб. Об этом в четверг, 24 июня, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

По данным ведомства, задержанный житель Симферополя собирал сведения о полетах российской военной авиации, используя специальное оборудование.

— Добываемые сведения планировалось использовать против безопасности Российской Федерации, — говорится в сообщении.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Государственная измена». В настоящее время задержанный находится под стражей, передает РИА Новости.