Очередной рекорд тепла может быть установлен в Москве 24 июня

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Очередной температурный рекорд может быть установлен в Москве в четверг, 24 июня. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».

Так, в столице будет обновлен третий подряд суточный температурный рекорд, который ранее был установлен в 1948 году — он составляет 33,5 градуса тепла.

Кроме того, рекорд 23 июня, который был установлен днем ранее и составлял плюс 34,8 градуса, также может быть побит.

Согласно информации синоптиков, в четверг температура воздуха прогреется до плюс 34–36 градусов в Москве и до 32–37 градусов в Подмосковье, пишет агентство городских новостей «Москва».

Напомним, температура воздуха в Москве в среду, 23 июня, достигла отметки в 34,8 градуса, что выше июньского рекорда за все время на 0,1 градуса.