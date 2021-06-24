Веранды и летние кафе в Москве можно посещать без QR-кода до 12 июля

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Веранды и летние кафе в столице можно будет посещать без QR-кода до 12 июля. Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 24 июня.

Так, согласно документу, до 11 июля включительно москвичи смогут посещать летние кафе и веранды без предъявления QR-кода, подтверждающего вакцинацию от коронавируса.

Ранее сообщалось, что посещать заведения общественного питания в Москве с 28 июня смогут только привитые или переболевшие коронавирусом люди либо граждане, сдавшие ПЦР-тест. Кроме того, людям с медицинским отводом от прививки от коронавируса потребуется ПЦР-тест для посещения заведений общепита в столице.

Напомним, 16 июня главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала провести вакцинацию от коронавируса 60 процентов работников сферы услуг и торговли, транспорта, медицины и ЖКХ.