Цикл лекций «История космонавтики» стартует на ВДНХ

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Центр «Космонавтика и авиация» на ВДНХ приглашает москвичей и гостей столицы послушать лекции из цикла «История космонавтики». Мероприятия будут проходить ежемесячно в рамках проекта «Знание. ВДНХ».

Первая лекция пройдет 27 июня на площадке центра молодежного инновационного творчества «Робошкола». Ее тема — «История мировой космонавтики». Посетителям расскажут о развитии космонавтики — от запуска первого искусственного спутника Земли в 1957 году до нынешнего проекта Международной космической станции.

На лекции обсудят советскую пилотируемую программу, а также менее известные миссии по исследованию Венеры, Марса, Луны и других объектов Солнечной системы, некоторые из которых до сих пор не имеют аналогов.

Участие в мероприятии бесплатное по регистрации, сообщается на сайте ВДНХ.