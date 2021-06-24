Еще 20 182 случая COVID-19 выявили в России за сутки
В 85 регионах России выявили 20 182 случая коронавируса за последние сутки. Об этом сообщили на сайте стопкоронавирус.рф в четверг, 24 июня.
Среди новых пациентов 15,1 процента не имели клинических проявлений болезни. За минувшие сутки в стране вылечились от инфекции 13 505 пациентов, зафиксировали 568 летальных исходов.
Лидерами по заболеваемости остаются Москва, Московская область и Санкт-Петербург.
За весь период пандемии в России зафиксировали 5 388 695 случаев COVID-19. Вылечились от коронавируса и его последствий 4 915 615 человек, скончались 131 463 человека.
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