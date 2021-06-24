Оперштаб Москвы объяснил, когда действие QR-кода может быть приостановлено

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Если владелец QR-кода заболел коронавирусной инфекцией, действие кода может быть приостановлено. Об этом в четверг, 24 июня, сообщили в оперштабе Москвы.

Кроме того, москвичам напомнили, что на QR-коде указан и срок его действия. Отмечается также, что для всех заведений используется один и тот же код.

Ранее сообщалось, что посещать заведения общественного питания в столице с 28 июня смогут только привитые или переболевшие коронавирусом люди либо граждане, сдавшие ПЦР-тест. Кроме того, людям с медицинским отводом от прививки от коронавируса потребуется ПЦР-тест для посещения заведений общественного питания в Москве.

Напомним, 16 июня главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала провести вакцинацию от коронавируса 60 процентов работников сферы услуг и торговли, транспорта, медицины и ЖКХ.