«Беcковидный» режим в Москве не коснется продуктовых магазинов и аптек

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

«Беcковидный» режим в Москве не будет распространяться на продуктовые магазины и аптеки. Об этом в четверг, 24 июня, рассказали в оперштабе столицы.

Ранее сообщалось, что посещать заведения общественного питания в Москве с 28 июня смогут только привитые или переболевшие коронавирусом люди либо граждане, сдавшие ПЦР-тест. Кроме того, людям с медицинским отводом от прививки от коронавируса потребуется ПЦР-тест для посещения заведений общепита в столице.

В оперштабе пояснили, что соответствующие постановления не распространяются на продуктовые магазины и аптеки. Данные объекты все москвичи смогут посещать без QR-кода, подтверждающего наличие прививки от COVID-19.

Напомним, 16 июня главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала провести вакцинацию от коронавируса 60 процентов работников сферы услуг и торговли, транспорта, медицины и ЖКХ.