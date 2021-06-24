Телеведущий Евгений Попов: Вместе с экспертами изучаем опыт регионов для разработки Национального стандарта благополучия

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Ведущий программы «60 минут» Евгений Попов планирует привлекать отраслевых экспертов при разработке Национального стандарта благополучия, в частности в вопросах охраны окружающей среды.

— Необходимо выработать конкретные показатели и меры по их достижению, чтобы улучшить экологию в столице и по всей стране. Поэтому так важно привлечь к этой работе экспертное сообщество, — отметил журналист во время посещения Яблоневого сада в районе Фили-Давыдково на западе Москвы.

Евгений Попов отметил, что высаженные им в апреле яблони прижились, на некоторых даже завязались плоды. Он подчеркнул, что посадка деревьев прошла в рамках акции по восстановлению знаменитого яблоневого сада.

— Увеличение норматива компенсационного озеленения в Москве необходимо для сохранения благоприятной экологии в городе. Считаю, что должно стать правилом — высаживать минимум два дерева на месте одного срубленного. Это должно стать общим правилом не только для столицы, но и для всей страны, — заметил Попов.

Телеведущий рассказал, что проекты по озеленению — составная часть разрабатываемого Национального стандарта благополучия.

— Очень важно обеспечить безопасность и комфорт для каждого города, улицы, двора, — говорит журналист, — Безусловно, выработка соответствующих норм Национального стандарта требует активного участия специалистов. Вместе с экспертами мы обсуждаем передовой опыт Москвы, ситуацию в других регионах, чтобы сформировать базовые нормативы достойной жизни людей.

Телеведущего поддержал директор Ботанического сада МГУ, председатель Совета Ассоциации по развитию городских парков и общественный пространств Алексей Ретеюм.

— Озеленение — не такой простой вопрос, как может казаться на первый взгляд. Подход к посадке и вырубке деревьев должен быть индивидуальным. В каждом районе города необходимо разработать ландшафтные проекты, а экологические акции должны стать частью общей концепции. Работы нужно проводить под контролем экспертов, профессионалов в этой сфере. Привлечение ученых и специалистов должно стать обязательным условием подобной деятельности, — считает Ретеюм.

Как известно, в начале апреля вместе с местными жителями Евгений Попов поучаствовал в субботнике, в ходе которого они высадили более 40 деревьев в память о героях Великой Отечественной войны. Каждой из семи крупных яблонь-семилеток присвоили имя одного из Героев Советского Союза, увековеченных в названиях улиц Фили-Давыдкова: Алексея Артамонова, Николая Ватутина, Василия Клочкова, Владимира Пивченкова, Виктора Полосухина, Алексея Свиридова, Дмитрия Михайлика.

Всего за несколько последних месяцев Евгений Попов вместе с активистами Западного округа высадил свыше 420 деревьев.