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Сиделка обокрала столичную пенсионерку на 150 тысяч рублей

Илья Ашуров

Происшествия
Сиделка обокрала столичную пенсионерку на 150 тысяч рублей
Фото: nekrasovka.mos.ru

Пожилую жительницу столицы обокрали на крупную сумму денег. Об этом в четверг, 24 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

В полицию обратилась внучка потерпевшей. Она рассказала, что наняла для бабушки сиделку на время своего отъезда из города. Последняя заботилась о пенсионерке в течение одиннадцати дней.

Вернувшись, нанимательница обнаружила, что из кухонного шкафа пропали четыре серебряные ложки стоимостью 150 тысяч рублей. Подозреваемая в содеянном сиделка перестала выходить на связь.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося.

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