Астрологи перечислили самые женственные черты характера разных знаков зодиака

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Представительницы некоторых знаков зодиака обладают самыми женственными манерами. Астрологи объяснили, какие представительницы зодиакального круга очаровывают своей нежностью и утонченностью.

Яркая внешность Тельцов, их обаяние и внутренняя энергия восхищают окружающих. По мнению астрологов, истинными леди с детства являются Раки, а Близнецы, наоборот, стремятся к экспериментам и приключениям.

Женщины-Овны обладают дерзким и напористым характером, за которым скрывается нежность и очаровательность. Девы могут проявлять себя как с женственной стороны, так и со стороны силы и независимости.

Львы обладают энергетикой цариц, а Скорпионы обольщают мужчин своей силой и сексуальностью. Весы всегда открыты к общению, они милы и позитивны, а Стрельцы являются сильными женщинами, которые справятся со всеми трудностями.

Женщины-Водолеи любят выделяться из толпы, отмечают астрологи. По их мнению, женщины-Рыбы обладают хрупкими и нежными чертами, поэтому их беззащитность привлекает мужчин, готовых на все ради представительниц данного знака зодиака, пишет ФАН.