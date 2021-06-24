Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Астрологи перечислили самые женственные черты характера разных знаков зодиака

Анастасия Волоснова

Общество
Астрологи перечислили самые женственные черты характера разных знаков зодиака
Фото: pixabay.com

Представительницы некоторых знаков зодиака обладают самыми женственными манерами. Астрологи объяснили, какие представительницы зодиакального круга очаровывают своей нежностью и утонченностью.

Яркая внешность Тельцов, их обаяние и внутренняя энергия восхищают окружающих. По мнению астрологов, истинными леди с детства являются Раки, а Близнецы, наоборот, стремятся к экспериментам и приключениям.

Женщины-Овны обладают дерзким и напористым характером, за которым скрывается нежность и очаровательность. Девы могут проявлять себя как с женственной стороны, так и со стороны силы и независимости.

Львы обладают энергетикой цариц, а Скорпионы обольщают мужчин своей силой и сексуальностью. Весы всегда открыты к общению, они милы и позитивны, а Стрельцы являются сильными женщинами, которые справятся со всеми трудностями.

Женщины-Водолеи любят выделяться из толпы, отмечают астрологи. По их мнению, женщины-Рыбы обладают хрупкими и нежными чертами, поэтому их беззащитность привлекает мужчин, готовых на все ради представительниц данного знака зодиака, пишет ФАН.

Читайте также:
женщинызнак зодиакаастрология
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Карманов
Руслан Карманов

Россия на Евро-2020: испытываем датский стыд

Митрополит Калужский Боровский Климент 
Митрополит Калужский Боровский Климент 

О семейных ценностях и литературе

Татьяна Минеева
Татьяна Минеева

Необходимые решения

Георгий Пашков
Георгий Пашков

Поклонимся великим тем годам

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Победа Пашиняна: проиграл войну, выиграл выборы

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Бабам не наливать?

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Пройтись не спеша

Все мнения
О проекте