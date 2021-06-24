Москвичам рассказали, как можно получить QR-код, подтверждающий вакцинацию

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Жителям Москвы рассказали, где и как можно получить QR-код, подтверждающий вакцинацию от коронавирусной инфекции.

Так, получить код для посещения заведений общественного питания и общественных мероприятий численностью более 500 человек могут те граждане, которые уже привились вторым компонентом вакцины, переболели коронавирусом или те, кто имеет отрицательный результат ПЦР-теста.

Отмечается, что для всех заведений используется один код.

Те жители столицы, которые переболели коронавирусом менее полугода назад, имеют московский полис ОМС или прикреплены к столичной поликлинике. Данные таких граждан закреплены в региональном и федеральном реестре переболевших. Соответствующие QR-коды можно найти в электронной медицинской карте в разделе «Цифровой сертификат», в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО» или в поликлинике.

Те москвичи, которые проходили лечение от коронавируса не в Москве или наблюдались в частном медицинском учреждении, могут воспользоваться сервисом для получения QR-кода на официальном сайте мэра Москвы по ссылке immune.mos.ru.

Тот, кто не обращался к врачу или болел бессимптомно, не сможет получить QR-код.

Получить QR-код, который бы свидетельствовал об отрицательном ПЦР-тесте, можно получить там же, где опубликованы коды переболевших менее шести месяцев назад граждан. Этот же перечень подходит для получения QR-кодов теми группами граждан, которые вакцинировались от COVID-19 в России одной из зарегистрированных вакцин.

Если гражданин прошел вакцинацию в других медицинских учреждениях, кроме городских, то QR-код появится на портале gosuslugi.ru или в мобильном приложении «Госуслуги СТОП Коронавирус».

В Оперштабе отметили, что бумажный сертификат о вакцинации, полученный при введении вакцины непосредственно в медицинском учреждении, не является основанием для доступа в заведение общественного питания.