Климатолог оценил вероятность повторения аномальной жары 2010 года в России

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В европейской части России не должна повториться жара 2010 года, которая фиксировалась с конца июля до первой половины августа. Об этом в пятницу, 25 июня, рассказал сотрудник Института физики атмосферы РАН Александр Чернокульский.

По его словам, в 2010 году Поволжье было сухим, так как над ним долго стоял антициклон. Засуха в регионе повлияла на погоду в европейской части России, куда блокирующий антициклон переносил раскаленный воздух.

Чернокульский отметил, что в текущем году в Поволжье не было сильных засух, поэтому погодная ситуация не должна повториться. Он пояснил, что в 2010 году блокирующие антициклоны держались 26 дней, а в 2021 году они длятся не так долго.

— Вообще, если блокинг держится более 10 дней, то считается долгоживущим. В 2021 году тоже встал такой блокирующий антициклон, но он пока живет не так долго и, судя по прогнозам, скоро разрушится, — подчеркнул Чернокульский.

Он добавил, что в прошлые годы в европейской части России было прохладно, так как блокинги наблюдались в Западной Европе, пишет РИА Новости.

Ранее «оранжевый» уровень погодной опасности продлили в Москве из-за жары. В столице 24 июня был побит температурный рекорд. В четверг воздух прогрелся до плюс 33,8 градуса. Также синоптик рассказала, когда в Московский регион придут дожди и грозы.