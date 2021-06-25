Москвичей пригласили на онлайн-прогулку по залам усадьбы Тургеневых — Боткиных

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На медиаплатформе #Москвастобой представили две новые видеоэкскурсии по усадьбе Тургеневых — Боткиных. Совершив виртуальную прогулку по залам усадьбы, пользователи смогут познакомиться с творчеством современных скульпторов, а также увидеть уникальные интерьеры XIX века.

Экскурсии подготовлены совместно с государственным музейно-выставочным центром «РОСИЗО».

Первый онлайн-тур познакомит пользователей с выставкой «Скульптура. От имени автора». Ее посетители узнают о специфике жизни и творчества современных скульпторов. Также во время экскурсии расскажут о том, как происходит отбор произведений в коллекцию фонда.

— Каждый (из скульпторов — прим. «ВМ») по-своему отвечает на вопросы о том, что является критерием актуальности художника в разные эпохи, определяет ли каждое новое поколение что-то свое в искусстве, волнует ли художников во все времена одно и то же, — рассказала куратор выставки Алина Корень.

Вторая виртуальная экскурсия называется «Рифмы стилей». На ней можно узнать много интересного об эклектике в архитектуре, а также о внутреннем убранстве домов. Зрителям расскажут об истории этого направления и продемонстрирует уникальные предметы декора, которые были созданы на рубеже XIX–XX веков.

— Гид расскажет, как было принято оформлять вестибюли, гостиные, кабинеты и будуары, покажет фурнитуру и образцы тканей, объяснит, что отличало готический или романские стили в интерьерах, — пояснили на официальном сайте мэра.

Ранее на онлайн-платформе #Москвастобой представили видеоэкскурсии ко Дню памяти и скорби. В них рассказывается о том, что происходило в мире и в СССР накануне Второй мировой войны.