Дополнительные парковки для резидентов появятся в 12 районах Москвы

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В 12 столичных районах появятся новые парковки, предназначенные только для резидентов. Об этом в пятницу, 25 июня, сообщила пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

В данный момент в столице более 700 парковочных мест для местных жителей, к концу года их число превысит тысячу.

— Платная парковка на улицах города — это порой единственная возможность для местных жителей оставить свой автомобиль рядом с домом. Поэтому мы стараемся отдать часть парковочных мест этим людям. То есть на резидентной парковке машину могут оставить только местные жители, — сказал руководитель ведомства Максим Ликсутов.

Новые места для резидентов появятся в следующих районах: Донской, Таганский, Хамовники, Пресненский, Теплый Стан, Якиманка, Даниловский, Мещанский, Преображенское, Арбат, Сокольники, Лефортово, уточнили в пресс-службе.

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Ранее в дептрансе сообщили, что платные парковки будут на время закрыты на шести улицах в центре столицы. Из-за дорожных работ до 5 июля водители не смогут пользоваться парковочными местами на Поварской улице, в Трубниковском, Трехпрудном, Спиридоньевском, Большом Ржевском и Хлебном переулках.