Движение временно ограничат на ряде улиц в центре и на севере Москвы

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Россия, Москва, Архангельский переулок Карта всех событий

На некоторых улицах Центрального и Северо-Восточного административных округов столицы временно ограничат движение в связи с проведением дорожных работ и киносъемок. Об этом в пятницу, 25 июня, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

26 июня с 07:00 до 20:00 перекроют четыре переулка: Архангельский, Банковский, Кривоколенный и Потаповский. Каждое из ограничений продлится до пяти минут.

— Из-за проведения дорожных работ с 26 июня до 19 июля также будут перекрываться участки на одной полосе 85-го километра МКАД на пересечении с Алтуфьевским шоссе, — отметили на сайте мэра.

В связи с проведением Московского урбанистического форума изменится схема движения транспорта в Китайгородском проезде. Ограничения будут действовать 25 и 27 июня, а также 4 июля: движение только по одной полосе будет осуществляться на участке от пересечения с улицей Варваркой до дома 6, строения 4, на улице Варварке с 23:00 до 06:00.

Водителям рекомендуют выбирать маршруты для объезда.