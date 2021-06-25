Глава болгарской делегации признал Крым частью России

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В болгарской делегации, посещающей Крым для участия в международном форуме культуры Болгарии «Розафест», признали полуостров законной частью России. С соответствующим заявлением выступил в пятницу, 25 июня, глава болгарской делегации Пламен Милетков.

В состав делегации также вошли два мэра и один вице-мэр городов Болгарии. Милетков подчеркнул, что жители Крыма самостоятельно на легитимном референдуме пожелали сделать полуостров частью России.

Милетков отметил, что болгарские дипломаты признают полуостров частью России. Он добавил, что приезд делегации способствует тому, чтобы в Болгарии не искажали факты вокруг крымского вопроса.

По его словам, антироссийские санкции из-за крымского вопроса вызывают множество неудобств. В частности, он указал на длительный перелет и невозможность использовать банковские карты.

Милетков подчеркнул, что Крым продолжает развиваться даже в условиях санкций, поэтому ограничительные меры можно считать несостоятельными, пишет РИА Новости.

Крымский вопрос

Крым стал частью России после проведения референдума в 2014 году. 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с РФ.

Киев не признает итоги голосования и считает Крым частью украинского государства. Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».