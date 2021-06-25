«Он просил сильно»: Королева рассказала, почему у них с Николаевым не было детей

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Певица Наташа Королева девять лет состояла в браке с композитором Игорем Николаевым. У пары нет совместных детей. Певица в эфире телеканала «Россия 1» рассказала, что для нее на тот момент была важнее карьера и она оказалась не готова к такой ответственности, как рождение ребенка.

— Был период у Игоря, когда он очень хотел этого. Но я была не готова. Знаете, я и к браку была не готова в 18 лет. Поэтому, когда он сильно просил детей, я не понимала: какие дети — я сама была еще ребенком, — заявила она.

Также в эфире она сказала, что была готова подарить ребенка мужу. Но он ее предал и изменил певице с другой женщиной.

Королева и Николаев поженились в 1992 году.

Ранее Наташа Королева рассказала, почему рассталась с Игорем Николаевым. По ее словам, «жить с ним очень сложно» и они разошлись из-за характера композитора. Она упомянула, что поддержку после развода с мужем ей оказала Алла Пугачева.