Задержанную в Минске россиянку Сапегу перевели под домашний арест

Фото: Instagram/sapega_sofia_

Россиянку Софью Сапегу, задержанную в Минске вместе журналистом Романом Протасевичем, перевели под домашний арест. Об этом в пятницу, 25 июня, рассказали в BBC со ссылкой на семью девушки, позже информацию подтвердил адвокат Сапеги Антон Гашинский.

Для родителей Сапеги домашний арест дочери стал неожиданностью. В настоящее время россиянка живет одна в съемной квартире в Минске.

— Мы находимся в шоке, — заявил отчим девушки Сергей Дудич.

Адвокат семьи Сапеги подтвердил перевод россиянки под домашний арест. Правозащитник ожидает, что дело Сапеги будет разрешено положительно в ближайшее время.

Гашинский отметил, что Сапега перемещается с охраной и не может пользоваться средствами связи. По словам адвоката, положительные изменения могли произойти на фоне встречи президента Росси Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

При этом посольство РФ в Минске подтвердило перевод Сапеги под домашний арест. В настоящий момент решается вопрос о возможности посещения девушки российскими консулами, пишет РИА Новости.

Накануне Евросоюз ввел секторальные санкции в отношении Белоруссии. ЕС принял решение ввести ограничительные меры из-за инцидента с посадкой рейса Ryanair в Минске и на фоне грубых нарушений прав человека в республике.

Напомним, самолет Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс, в воскресенье, 23 мая, экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании. Позже стало известно, что на борту находился бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. 3 июня он сообщил, что признает вину в призывах к протестам после выборов президента в Белоруссии. Протасевич находится в минском СИЗО № 1. Вместе с ним была также задержана россиянка София Сапега, ей грозило до 12 лет тюрьмы.