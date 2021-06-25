Бесплатно снимать запрет на строительство объектов образования разрешили в Москве

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В Москве разрешили бесплатно снимать запрет на строительство образовательных объектов. Об этом в пятницу, 25 июня, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

До 2012 года арендаторы могли оформить городские земельные участки только за 20 процентов от кадастровой стоимости. Чтобы получить возможность строить на участках новые здания, нужно было доплачивать оставшиеся 80 процентов.

Власти решили отменить данный запрет при возведении образовательных объектов. Выдвинутая инициатива была принята Мосгордумой. Ефимов считает, что она позволит инвесторам снижать расходы во время строительства учреждений образования.

— Мы рассчитываем, что такая мера позволит стимулировать бизнес создавать новые детские сады, школы, колледжи, вузы, — подчеркнул заммэра.

Руководитель департамента городского имущества столицы Максим Гаман напомнил, что в декабре 2017 года, был снят аналогичный запрет при строительстве на арендованном земельном участке объектов научной, промышленно-производственной деятельности, сообщает официальный сайт мэра Москвы.