«Оранжевый» уровень опасности продлили в столице до 27 июня из-за жары

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В Московском регионе продлили «оранжевый» уровень погодной опасности. Об этом в пятницу, 25 июня, свидетельствуют данные прогностической карты на сайте Гидрометцентра.

Подобный погодный маркер присвоен региону из-за аномальной жары, которая превышает норму на 7–10 градусов.

— Очень высокая температура. Период предупреждения — до 03:00 27 июня, — говорится в сообщении.

Температура воздуха в Москве продолжает бить рекорды. Так, Гидрометцентр зафиксировал новый рекорд температуры в Москве 24 июня — 34,5 градуса. А 22 июня и 23 июня в столице было установлено еще два температурных максимума.

Ранее главный специалист Метеобюро Москвы и Московской области Татьяна Позднякова предупредила о грозах и ливнях в Москве и области в предстоящие выходные.