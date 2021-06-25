Самолет совершил аварийную посадку в Краснодаре из-за отказа турбины

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Самолет SSJ-100 совершил аварийную посадку в аэропорту Краснодара, так как у него отказала газовая турбина. Об этом в пятницу, 25 июня, рассказали РИА Новости в экстренных службах.

На борту воздушного судна находился 91 человек. Источник отметил, что аварийная посадка самолета в Краснодаре прошла благополучно.

В настоящее время выясняются причины и обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что легкомоторный самолет перестал выходить на связь в Архангельской области. Он проводил авиапатрулирование в Верхнетоемском районе в рамках мониторинга лесопожарной обстановки. Позже в МЧС сообщили, что самолет потерпел крушение. Судно обнаружили спасатели, вылетевшие на его поиски. Экипаж оказался жив, он был принят на борт вертолета Ми-8 и доставлен в город Котлас. По предварительным данным, причиной крушения самолета «Пайпер ПА-28» стал отказ двигателя.