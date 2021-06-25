Почти 40 тысяч тестов на COVID-19 сдали жители Санкт-Петербурга за сутки

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Жители Санкт-Петербурга сдали 39 705 тестов на коронавирусную инфекцию за прошедшие сутки с 24 июня. Такую информацию предоставили в пресс-службе городской администрации.

На пульт операторов Единой региональной информационно-справочной службы поступило 23 569 звонков. Чаще всего, обращаясь по номеру 122, горожане интересовались вопросами, связанными с COVID-19.

Все больше ПЦР-тестов дают положительный результат. В результате до конца текущей недели в Северной столице развернут десять тысяч коек для больных с коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день лечение пациентов в больницах занимает больше времени. Выписка происходит гораздо позже, отмечают «Невские новости».

Чтобы образовался коллективный иммунитет, нужно сделать прививку от COVID-19. В настоящее время масштабная вакцинация в Северной столице набирает обороты.

Напомним, что на данный момент город на Неве занимает третье место по числу выявленных случаев заболевания коронавирусом за прошедшие сутки. Северная столица уступает только Москве и Московской области.