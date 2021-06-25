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Ростуризм попросил власти Кубани рассмотреть прием туристов по тесту на COVID-19

Анастасия Волоснова

Общество
Ростуризм попросил власти Кубани рассмотреть прием туристов по тесту на COVID-19
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В Ростуризме обратились к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву с просьбой рассмотреть прием после 1 августа туристов с отрицательным тестом на коронавирус. С соответствующим заявлением в пятницу, 25 июня, выступила глава Ростуризма Зарина Догузова.

По ее словам, ПЦР-тесты смогут обеспечить безопасный отдых туристов, как и вакцинация.

— Считаем, что это наряду с четким выполнением всех необходимых мер предосторожности позволит обеспечить безопасный отдых в текущем летнем сезоне, — приводит РИА Новости слова Догузовой.

В четверг, 24 июня, Кондратьев заявил, что с 1 июля до 1 августа желающие заселиться в отели региона должны будут предъявить сертификат о вакцинации от коронавируса или отрицательный результат ПЦР-теста.

При этом с 1 августа гостиницы Краснодарского края будут принимать гостей только с документами, подтверждающими вакцинацию от коронавируса. Аналогичное правило будет действовать в детских лагерях, пансионатах, санаториях.

Данные меры вводятся на фоне роста числа заболевших COVID-19 в Краснодарском крае, отметил Кондратьев.

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