Врач объяснила, какие заболевания могут обостриться под воздействием солнца

Фото: pexels.com / Andrea Piacquadio

Как нужно загорать, чтобы не нанести вред здоровью, а также кому солнечные ванны противопоказаны, рассказала доктор медицинских наук, врач-дерматовенеролог Ирина Скорогудаева.

В летнюю солнечную погоду на человеке сказывается не только ультрафиолет, но и инфракрасные лучи вместе с влажностью воздуха.

— Если ультрафиолета много, но при этом воздух сухой, то это в целом переносится для здоровья человека значительно легче, чем высокая влажность. А вот при последней начинают вылезать наружу кожные заболевания. Это опасно и тем, что можно получить тепловой удар. Такие погодные условия достаточно тяжело переносят пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, — объяснила Ирина Скорогудаева.

Она также напомнила, что ультрафиолет представляет опасность для людей со светлой кожей, отмечает RT. По словам медика, как правило, это люди, у которых изначально, на генетическом уровне отсутствует формирование защиты от солнца и его лучей.

— У этих людей кельтского типа, даже когда они бывают на солнце короткими периодами, как рекомендуют врачи, с утра и вечером, возникает проблема — они обгорают. Они подзагореть не могут, — подчеркнула врач-дерматовенеролог.

Эксперт также добавил, что самый большой вред, наносимый солнцем человеку, — это онкологическое заболевание. При этом существует риск и ряда других заболеваний.