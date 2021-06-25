Еврейский музей подготовил детскую программу к выставке «Маленькое искусство»

Фото: Левитан Исаак Ильич «Летний пейзаж. Пашня».

Еврейский музей и центр толерантности приглашает юных москвичей с 27 июня принять участие в образовательном и творческом цикле «Визуальные эксперименты», приуроченный к выставке «Маленькое искусство».

Выставка представляет собой собрание неизвестных работ художников: набросков, миниатюр, графики, этюдов. Здесь можно увидеть творчество Исаака Левитана, Василия Поленова, Валентина Серова, Ильи Репина, Михаила Врубеля.

Детская программа построена вокруг понятия «завершенности». Кто-то из художников стремился добиться фотографической точности, а кто-то — довольствовался тем, что ему удалось зафиксировать лишь впечатление от увиденного. В рамках цикла дети исследуют художественные работы с разной степенью завершенности — от наброска до картины, — а также создадут собственные произведения.

В программу входят творческие мастерские, которые состоят из теоретической и практической части. Практическая часть приурочена к одному из разделов выставки «Маленькое искусство», а на воркшопах дети смогут применить полученные знания в реальности.

Участие в мероприятиях по билетам, сообщается на сайте музея.