Названа причина снижения отечественных фондовых индексов

Фото: Пресс-служба Госдумы

Согласно данным, по состоянию на 11:30 утренних торгов 25 июня индекс Мосбиржи уменьшился на 0,14 процента, опустившись до отметки в 3818,06 пункта. Тем временем, индекс РТС подрос на 0,10 процента, добравшись до отметки 1666,03 пункта.

По результатам аукциона 24 июня индекс столичной биржи снизился на 0,36 процента – до отметки в 3823,44 пункта. В свою очередь, индекс РТС упал на 0,08 процента, снизившись до уровня 1664,94 пункта. Инвесторы пристально следят за корпоративными новостями.

В ходе прошедшей торговой сессии отечественные фондовые индексы снижались вслед за падением акций металлургических компаний в связи с сообщениями о том, что российские власти разрабатывают проект по временному увеличению пошлин на экспорт. Предлагается ввести экспортную пошлину в размере базовой ставки 15 процентов с 1 августа по 31 декабря текущего года.

В свою очередь, по прошествии указанного срока власти подготовят уже постоянные меры регулирования. Данная мера имеет своей основной задачей — защитить внутренний отечественный рынок от подъема мировых цен на металлы, оказавших большое влияние на строительный сектор, а также государственные заказы, отмечает «Экономика сегодня».