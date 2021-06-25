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Автоэксперт поддержал штрафы за выброс мусора из машины

Елена Фролова

Общество
Автоэксперт поддержал штрафы за выброс мусора из машины
Фото: Pixabay

Взимать штраф в размере десяти тысяч рублей предлагают за выброс мусора из автомобиля. При этом для грузовика данная мера наказание возрастает до 100 тысяч рублей, а за повторную провинность — 20 и 150 тысяч рублей соответственно. Эту инициативу предложили в Московской городской думе и Мособлдуме. Российское правительство уже подготовило положительный отзыв на эту идею.

Предложение прокомментировал председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин. По его мнению, те, кто выбрасывает мусор из окна собственных авто, являются хамами. Он также подчеркнул, что для таких людей нужно обеспечить неотвратимость наказания.

— В целом я против репрессивных мер, однако в данном случае мне возразить нечего. Меня, как и всех нормальных людей, сильно возмущает выбрасывание отходов из окна автомобиля, — пояснил Виктор Похмелкин.

На его взгляд, это выглядит, как проявление неуважения к другим людям и окружающей среде. Он также назвал такое поведение проявлением хамства, которое нужно по возможности пресекать и наказывать. Эксперт добавил, что разделяет такую позицию, отмечает ИА «НСН».

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