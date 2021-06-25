Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Детям бесплатно раздают питьевую воду из-за жары в парках Подмосковья

Иван Юминов

Общество
Детям бесплатно раздают питьевую воду из-за жары в парках Подмосковья
Фото: pixabay.com
Россия, Московская область, Домодедово, парк культуры и отдыха Ёлочки Карта всех событий

Детям в парках Подмосковья бесплатно раздают питьевую воду из-за жаркой погоды, в первый день раздали более тысячи бутылок. Об этом сообщил областной министр благоустройства Михаил Хайкин в пятницу, 25 июня.

— В Московской области стоит аномальная жара. В такие дни парки, где можно спрятаться от солнца в тени деревьев, особенно востребованы. Поэтому 24 и 25 июня мы начали в них раздавать воду детям, — рассказал чиновник.

Сотрудники парков и волонтеры провели акцию в парке усадьбы Кривякино, парке «Елочки» Домодедова, «Скитских прудах» Сергиева Посада, Химкинском парке им. Толстого и прочих. Ее будут проводить до конца лета в дни, когда температура окажется выше 25 градусов, отмечает РИАМО.

Читайте также:
жарапитьевая водаПодмосковье
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Юрий Барзыкин
Юрий Барзыкин

Турция охладит цены на российском юге

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Верные и неверные

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Победа Пашиняна: проиграл войну, выиграл выборы

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Россия на Евро-2020: испытываем датский стыд

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Пока вокруг порхают бабочки

Татьяна Минеева
Татьяна Минеева

Необходимые решения

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Бабам не наливать?

Все мнения
О проекте