Детям бесплатно раздают питьевую воду из-за жары в парках Подмосковья

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Россия, Московская область, Домодедово, парк культуры и отдыха Ёлочки Карта всех событий

Детям в парках Подмосковья бесплатно раздают питьевую воду из-за жаркой погоды, в первый день раздали более тысячи бутылок. Об этом сообщил областной министр благоустройства Михаил Хайкин в пятницу, 25 июня.

— В Московской области стоит аномальная жара. В такие дни парки, где можно спрятаться от солнца в тени деревьев, особенно востребованы. Поэтому 24 и 25 июня мы начали в них раздавать воду детям, — рассказал чиновник.

Сотрудники парков и волонтеры провели акцию в парке усадьбы Кривякино, парке «Елочки» Домодедова, «Скитских прудах» Сергиева Посада, Химкинском парке им. Толстого и прочих. Ее будут проводить до конца лета в дни, когда температура окажется выше 25 градусов, отмечает РИАМО.