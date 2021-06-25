Московские санитарные вертолеты помогли спасти свыше 6,3 тысячи жизней

Фото: Московского авиационного центра

Санитарные вертолеты Московского авиацентра за 12 лет работы спасли более 6,3 тысячи жизней. Об этом в пятницу, 25 июня, рассказал директор МАЦ Кирилл Святенко.

Ежедневно на дежурство заступают четыре этажа санитарных вертолетов. Один из них работает ночью. В настоящий момент у авиацентра есть пять вертолетов.

— Благодаря работе экстренной авиации время реагирования на чрезвычайные происшествия в мегаполисе значительно сократилось, — сказал Кирилл Святенко.

По его словам, санитарные вертолеты могут прибыть на место ДТП, пожаров и других происшествий в течение 10–15 минут. Кроме того, они эвакуируют в лечебные учреждения пациентов с инсультами и инфарктами.

Для экстренной авиации в Москве оборудовали 26 вертолетных площадок — четыре из них находятся на территории городских клинических больниц, добавил Кирилл Святенко.

Ранее санитарный вертолет Московского авиационного центра эвакуировал из ТиНАО в московскую больницу мужчину с инфарктом. Пациента доставили на площадку «Яковлевское» с диагнозом инфаркт.